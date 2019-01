“Veel meer sociale huurwoningen in centrum met miljoen van Spuikwartier”

Met de één miljoen euro die was bedoeld voor de bouw van sociale huurwoningen in het Spuikwartier, kunnen er veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd in het centrum van Den Haag. Dat zei wethouder Robert van Asten zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Gisteren werd bekend dat de veelbesproken sociale huurwoningen in een van de torens naast het nieuwe cultuurcomplex in Den Haag worden geschrapt. De bouwer, ontwikkelaar VolkerWessels, krijgt het financieel niet voor elkaar om hier, zoals eerder afgesproken, 88 huurwoningen te realiseren. De oppositie in de Haagse gemeenteraad is ‘furieus’. PvdA-fractieleider Martijn Balster: ‘Wij hebben hier enorm de balen van.’ En Peter Bos van de Haagse Stadspartij: ‘Dit college is een ramp.’

Naast het nieuwe onderwijs- en cultuurcentrum aan het Spuiplein in Den Haag komen drie hoge torens. In één daarvan zouden 88 sociale woningen komen. De discussie daarover liep in de vorige collegeperiode hoog op. Vooral omdat de totale kosten voor het cultuurcomplex daardoor hoger werden. De gemeente Den Haag zou namelijk een miljoen euro bijdragen aan die huizen.

Van Asten reageert op Den Haag FM: “In het vorige college, waar D66 ook in zat, hebben we besloten wethouder Wijsmuller met dat miljoen op pad te sturen, om te onderzoeken of dat mogelijk zou zijn. Dat is nu uitgewerkt. Geen enkele Haagse woningcorporatie wil die woningen afnemen van de bouwer. Dat vinden ze te duur. Zelfs met dat miljoen dat we erop leggen, vinden ze dat te duur. We hebben daarover gesproken in het college en nu blijkt dat we met dat miljoen veel meer sociale huurwoningen kunnen bouwen hier in het centrum, bijvoorbeeld rond Hollands Spoor. Dus er worden veel meer sociale huurwoningen gebouwd, dan afgelopen jaren is gebeurd. Het kan alleen net niet hier, maar dat lag in die afspraken – die al zo moeilijk waren.”

“Het belangrijkste is dat we voldoende gaan bouwen. Het heeft jarenlang op z’n gat gelegen. Nu wordt er in hoog tempo sociaal bijgebouwd. Dat gebeurt allemaal op de postzegel die we Den Haag noemen, zeker nog in de nóg kleinere postzegel daarbinnen, die we het centrum van Den Haag noemen. Dus laten we vooral verdergaan met bouwen”, aldus de wethouder.