WINACTIE: Gratis naar DeWolff op vrijdag 1 februari in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor DeWolff op vrijdag 1 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

DeWolff is het driekoppige rock ’n roll monster uit het diepe zuiden van het land. Een vuurspuwende liefdesbaby van de grote 70’s rockbands, maar met psychedelische invloeden; denk aan Leon Russel meets Deep Purple en The Black Keys meets Allman Brothers. Al meer dan tien jaar blaast het trio alle podia kapot met hun energieke shows. Hongerig, meedogenloos en altijd op zoek naar de volgende prooi. In mei bracht het trio het album ‘Thrust’ uit, een exacte weergave van de DeWolff-live-ervaring gecombineerd met studio experimenten. DeWolff live meemaken is een avontuur dat je niet snel vergeet: onuitputtelijke energie, grandioos muzikantschap, grenzeloos enthousiasme en een ‘speel-alsof-het-je-laatste-show-is’-mentaliteit die anno 2018 uiterst zeldzaam is.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor DeWolff op vrijdag 1 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

Foto: Satellite June.

