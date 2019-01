Brandweer: “Minstens één persoon nog onder het puin”

De brandweer meldt dat er nog minstens één persoon onder het puin ligt in de Jan van der Heijdenstraat. De persoon onder het puin is nog leven en heeft contact gemaakt met de brandweer. Zondagmiddag storte in de straat in Laak een gebouw van drie verdiepingen in na een gasexplosie.

Het specialistisch hulptream maakt zich op voor een reddingsactie in het instabiele pand. Onderdeel van het reddingsteam zijn de medewerkers en speurhonden van het Urban Seach and Recue Team (USAR). Dat meldt verslaggever Sander Knura van mediapartner Omroep West via tiwtter.

De brandweer zegt ook dat er tot nu toe negen gewonden bekend zijn waarvan er zeven naar verschillende ziekenhuizen zijn vervoerd.