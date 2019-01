Den Haag Centraal tijdelijk ontruimd na vondst verdacht pakketje

Een deel van station Den Haag Centraal is zondagmiddag ontruimd geweest vanwege de vondst van een verdachte koffer. Het bleek loos alarm en de afzetting van het station is weer opgeheven, meldt de politie.

Het verdachte pakketje op station #DenHaagCS #DenHaagCentraal bleek loos alarm. Alle afzettingen worden weer opgeheven. In dergelijke gevallen neemt de politie geen enkel risico en wordt ruim afgezet tot duidelijk is wat de inhoud van het pakket is. https://t.co/Nz42Etx0vk

