Mogelijk laatste Kahwe Klahwe tocht: “Ik heb meer met mijn Puch, dan met mijn vrouw”

Vanaf Scheveningen toerden zondag zo’n driehonderd motorliefhebbers naar de stad voor de dertigste editie van de Kahwe Klahwe tocht. Mogelijk is dit de laatste tour, gezien het stadsbestuur per 2020 de brommers wil weren uit de binnenstad.

Teleurstelling

Voor de tweetakrijders zou dit een grote teleurstelling zijn. Een van de deelnemers vertelt lachend: “Ik heb met mijn Puch een betere verhouding dan met mijn vrouw.” Een andere deelnemer vindt de ingreep een druppel op een hete plaat: “De mensen die op een Puch rijden zijn liefhebbers en die rijden daar geen tienduizend kilometer per jaar op, kijk dan naar bedrijven als Schiphol.”

Gemeente

Als het aan de gemeente ligt gaat het verbod gewoon door. Liesbeth van Tongeren (wethouder Duurzaamheid en Energietransitie) zegt hierover tegen Den Haag FM: “Er moeten op veel vlakken veranderingen komen. We hebben ook geen treinen meer met een kolenlok ervoor. Een aantal mensen is enthousiast en een aantal is tegen.”

Groene brandstof

Om te bewijzen dat de brommers niet vervuilend hoeven te zijn, konden deelnemers een gratis tank met groene brandstof krijgen. Of de groene brandstof genoeg is om de gemeente te overtuigen is nog de vraag. Het stadsbestuur zoekt op dit moment uit of het verbod ook echt door zal gaan.