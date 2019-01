Rudimental en Stephanie Struijk in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Rudimental en Stephanie Struijk (foto).

Het Britse productieteam Rudimental brak in 2012 door met ‘Feel the love’ samen met John Newman – ook op hun nieuwe plaat werken ze samen met heel veel artiesten waaronder Ladysmith Black Mamabazo, Macklemore en Rita Ora. Zondagavond hoor je twee tracks van dat album, van Stephanie Struijk hoor je een Haagse klassieker in een nieuw jasje.

Meer nieuwe releases zijn er van Dua Lipa, Lisa Hannigan, Bertolf, Marike Jager, Vampire Weekend, Ryan Adams, Michael Franti, Florence & The Machine en Luther-acteur Idris Elba die meezingt met Sean Paul en Stefflon Don?

De Top 3 staat in het teken van rockbandjes uit de lage landen met nieuwe songs van Indian Askin, Balthazar en Tape Toy.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).