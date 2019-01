Bewoners ontruimde panden Jan van der Heijdenstraat kunnen nog niet naar huis

Het gebied tussen de Jan van der Heijdenstraat, de Pasteurstraat en de Zacharias Jansenstraat blijft de komende uren nog afgesloten. Dit betekent dat de bewoners nog niet terug kunnen naar hun woningen. Dat meldt de gemeente.

Maandag wordt in kaart gebracht of er mogelijk woningen veilig genoeg zijn om de bewoners kort naar binnen te laten om spullen op te halen. Als dat mogelijk is, dan zal dat onder toezicht gebeuren. Hier wordt maandag meer over bekend. Bewoners is gevraagd of zij eventueel bij familie of vrienden terecht kunnen. De gemeente regelt opvang voor degenen die geen opvangadres hebben. Maandagmiddag wordt er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd.

Burgemeester Pauline Krikke is maandagmorgen opnieuw langs gegaan bij de opvanglocatie voor bewoners van de Jan van der Heijdenstraat. “Ik heb net als zondagavond uitgebreid met mensen gesproken”, aldus Krikke. “Na de eerste grote schrik dringt nu langzaam echt in alle hevigheid door wat zij hebben meegemaakt en wat hen is overkomen. En er leven veel vragen natuurlijk, bijvoorbeeld over wanneer mensen weer naar huis kunnen. Heel begrijpelijk. Samen met de hulpdiensten zullen we hen zo goed en zo snel mogelijk helpen.”

Foto: Omroep West