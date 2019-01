Haagse ‘heroïnefamilie’ ontkent, weet niks of zwijgt

Buurt zamelt geld en spullen in voor slachtoffers explosie Jan van der Heijdenstraat

Tientallen buurtbewoners zijn na de explosie in een huis aan de Jan van der Heijdenstraat in actie gekomen om gedupeerden een hart onder de riem te steken. Via sociale media worden er slaapplaatsen, eten en kleding aangeboden. Ook wordt er geld ingezameld voor de slachtoffers.

De Jan van der Heijdenstraat in Laak werd zondagmiddag kort na 16.00 uur opgeschrikt door een explosie in een huis. De gevel werd weggeblazen en het complex stortte in. Tien mensen raakten gewond.

Op Facebook hebben in en rond Laakkwartier bijna honderd mensen aangegeven hulp aan te bieden aan de slachtoffers, variërend van onderdak en babyvoeding tot winterjassen en toiletartikelen.

Tekst loopt door onder tweets.



Ook is een klein groepje bewoners uit Laakkwartier een crowfundingsactie opgestart voor de slachtoffers van de gasexplosie. “Sommige mensen hebben van het een op het andere moment geen huis, geen spullen, en geen kleding meer”, aldus Tatjana Simons, één van de initiatiefnemers van de actie ‘Laak voor en met elkaar’.

Foto: Noa van der Kaay