UPDATE: Brand meubelopslag Scheepsmakersstraat onder controle

In de Scheepmakersstraat heeft een grote brand in een meubelopslag gewoed. De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Woningen boven en naast de opslag zijn ontruimd, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Naast de meubelopslag bevindt zich het Stayokay hostel. De 89 gasten die daar verbleven moesten het gebouw verlaten. Na enige tijd op straat gestaan te hebben werden ze met bussen naar station Hollands Spoor gebracht, zodat ze wat droger stonden. Twee personen zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de brandweer. Ze hadden last van rookinhalatie.

Rond 8.00 uur was de brand onder controle, meldt de brandweer. Er is niemand gewond geraakt, een kat is gered uit een woning boven de meubelopslag. De brandweer is nog aan het nablussen, maar kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden.