Omleiding tram 1 door gasexplosie Jan van der Heijdenstraat

Tram 1 tussen Delft en Scheveningen rijdt voorlopig een andere route vanwege de gasexplosie van zondagmiddag in de Jan van der Heijdenstraat.

Richting Scheveningen rijdt lijn 1 over de Rijswijkseweg de route van tram 15. Vanaf de halte Herenstraat in Rijswijk rijdt de tram in een keer door naar halte Van Musschenbroekstraat. Door de omleiding stopt tram 1 niet bij halten Broeksloot(richting centrum), Lorentzplein en Oudemansstraat.

De gemeente meldt dat de Jan van der Heijdenstraat in ieder geval tot 15.00 uur afgesloten blijft. Lijn 15 tussen Nootdorp en Centraal Station rijdt wel weer de gebruikelijke route.

Foto: Wikipedia, Jchmrt