Sherwien (28) gered uit de puinhoop op de Jan van der Heijdenstraat

De 28-jarige Sherwien is maandag om 00.12 uur uit de puinhoop aan de Jan van der Heijdenstraat gehaald. Zondagmiddag ontstond er een explosie, waardoor meerdere woningen vernield werden. De Hagenaar raakte onder het puin en kon na acht uur bevrijd worden, hij is direct overgebracht naar het ziekenhuis.

In de loop van de nacht concludeerde de brandweer dat er zich geen mensen meer in het puin bevonden en is verder speurwerk gestaakt. Afgelopen nacht zijn de huizen in de straat bewaakt door de politie, vandaag gaan de onderzoeken en het puinruimen weer verder.

Bij de explosie raakte negen mensen gewond, zeven zijn er naar het ziekenhuis gebracht.