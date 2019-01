Succesvolle reddingsoperatie: vierde slachtoffer onder puin vandaan gehaald

Na een acht uur durende reddingsoperatie is in de Jan van der Heijdenstraat even na middernacht ook een vierde slachtoffer onder het puin vandaan gehaald. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer controleert voor de zekerheid nog of er niet nog meer mensen in het pand zijn. De politie bewaakt vannacht de woningen in de Jan van der Heijdenstraat.

Update instorting Jan vd Heijdenstraat: Na langdurige reddingsoperatie is zojuist ook 4e persoon levend onder puin vandaan gehaald! Persoon is overgedragen aan ambulance. — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) January 27, 2019