Kinderen en senioren uit Loosduinen maken samen groot schilderij

Meer in

Het meerdaagse project Samen in de Wijk, waarbij kinderen en senioren samen een kunstwerk maken, gaat dinsdag van start. Er worden duo’s gevormd bestaande uit een kind en een oudere, die samen een schilderijtje maken. Al die werken worden samengevoegd tot een groot kunstwerk aan het eind van het project.

“Het is een leuke doelgroep om te combineren”, vertelt Sannah Runherd van de organisatie. “Ik denk dat ze veel van elkaar kunnen leren, maar ook dat ze niet zo vaak met elkaar in aanraking komen.” Gedurende vier ontmoetingen leren de duo’s elkaar beter kennen en werken ze aan hun schilderij. “Uiteindelijk krijgt het gezamenlijke kunstwerk een mooie plek, maar waar is nog een verrassing”, vertelt Sannah.

Samen in de Wijk is een project van de Bibliotheek Den Haag, Kinderopvang 2Samen en Stichting Kunst Verbind. De kinderen en senioren treffen elkaar vier dinsdagen op rij van 15.45 uur tot 16.45 uur in de Bibliotheek Loosduinen. “Tijdens de laatste ontmoeting op 19 februari wordt het kunstwerk onthuld.”

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Sanna Runherd op Den Haag FM.