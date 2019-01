“Laat Hagenaars anoniem wapens inleveren op het politiebureau”

Als het aan Groep de Mos ligt, komen er kluisjes op politiebureaus te staan waar Hagenaars anoniem hun wapens kunnen inleveren.

Momenteel draait er een proef in Rotterdam. Daar staan op een aantal bureaus staan daar wapenkluizen waarin Rotterdammers tot zondag 3 februari anoniem, zonder het risico te lopen op strafrechtelijke vervolging, een wapen kunnen deponeren. De inleveractie heeft in de eerste week meer dan honderd wapens opgeleverd, waaronder 24 vuurwapens.”

Raadslid Nino Davituliani stelt dat deze aanpak in Den Haag net zo nodig is: “Wapenbezit vergroot het risico op escalatie van geweld. In bepaalde criminele circuits “hoort” het wapenbezit bij het dagelijks leven. Hier moeten we vanaf.”

Foto: Politie Rotterdam