Onderzoek moet uitwijzen of geplande verkeersdrempels Surinamestraat trillingsschade veroorzaken

Voordat de Surinamestraat een dertig kilometer per uur-zone wordt, komt er in de week van 11 februari 2019 een aanvullend trillingsonderzoek. Dit omdat bewoners zich zorgen maken over de gevolgen van het plaatsen van verkeersdrempels.

Verkeer dat over drempels rijdt veroorzaakt trillingen. Adviesbureau Quattro onderzoekt of er door deze trillingen schade ontstaat. Hierbij houdt het bureau rekening met de strengste normen, die gelden voor oude en monumentale gebouwen met grote cultuurhistorische waarde.

Bewoners krijgen een brief over de uitkomst van het onderzoek en wat er hierna gaat gebeuren.

Foto: Google Maps