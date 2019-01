Stichting De Haven maakt kans op landelijke geldprijs

De Haagse stichting De Haven is een christelijke organisatie die zich sinds 1996 inzet voor mensen die in de prostitutie werken. Voor hun inzet in de kwetsbare groep is de stichting genomineerd in de campagne ‘Help Nederland Vooruit’ van de ING.

Stichting De Haven is op drie manieren actief in de levens van Haagse prostituees. Vrijwilligers zijn twee keer per week in de Geleenstraat en de Doubletstraat om met de vrouwen te praten en te helpen met de Nederlandse taal.

“Veel vrouwen komen in de prostitutie komen uit Oost-Europa en Latijns-Amerika en spreken geen of slecht Nederlands,” vertelt de algemeen directeur Eva Wielenga op Den Haag FM. Verder bieden maatschappelijk werkers praktische en psychosociale hulp aan de sekswerkers.

Uitstapprogramma

Daarnaast biedt de stichting een uitstapprogramma voor de vrouwen die niet meer in de branche willen werken. “Dan willen we haar graag helpen bij het ontwikkelen van een zakelijk netwerk zodat ze ander werk kan vinden of een opleiding kan doen.”

Als De Haven maakt in de regionale voorronde van ‘Help Nederland Vooruit’kans 5.000 euro. Daarna maakt het kans op de landelijke hoofdprijs van 10.000 euro. Stemmen kan via deze website.

Foto: Stiching De Haven (Facebook)

Luister hier naar het interview met Eva Wielnga op Den Haag FM.