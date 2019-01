Woensdagochtend code geel vanwege sneeuwval en gladheid

Weerinstituut KNMI heeft ook voor woensdagochtend code geel afgegeven voor Den Haag vanwege sneeuwval en kans op gladheid. In eerste instantie had het instituut al een waarschuwing gegeven het zuiden, oosten en noorden van het land, maar heeft daar nu het westen aan toegevoegd.

Op veel plaatsen kan enkele centimeters sneeuw vallen. De code geel geldt van ongeveer 5.00 ’s ochtends tot waarschijnlijk 14.00 uur. De verwachting is dat dit in de Randstad in de ochtendspits tot problemen kan leiden.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om de rijstijl aan te passen en de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Ook moet er met langere reistijden rekening worden gehouden.

Foto: Sandra Uittenboogaard