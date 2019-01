Zuiderstrandtheater krijgt 90.000 euro door Hagenaars een podium te geven

Het Zuiderstrandtheater op Scheveningen krijgt 90.000 euro van het Fonds Cultuurparticipatie voor programma’s waar mensen uit de stad actief bij worden betrokken. Daarmee verdient het theater het predicaat ‘Meemaakpodium’.

Het theater gaat met het geld in 2019 en 2020 vijf nieuwe programma’s ontwikkelen onder de titel ‘Jouw Theater in de Wereld, Nu’. Dat gebeurt in aanloop naar de opening van het Onderwijs- en Cultuurcomplex op het Spuiplein, dat vanaf 2021 de functie van ‘stadspodium’ gaat vervullen.

Het geld wordt deels besteed aan een project met het nieuwe Muziekcentrum 1001 Nachten, waar met name kinderen uit migrantengezinnen in de Schilderswijk en Transvaal muziekles krijgen. In december krijgt de muziekschool een dag lang de beschikking over het hele Zuiderstrandtheater om daar een muzikaal feest te organiseren.

De Vloek op Scheveningen

Het Zuiderstrandtheater heeft al de nodige ervaring als Meemaakpodium. Bekendste voorbeeld zijn de Scheveningse community-opera’s, zoals De Vloek op Scheveningen (foto), die het theater jaarlijks produceert.

Foto: Emi Barendse