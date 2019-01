Stichting Klep en Co is op zoek naar twee nieuwe paarden

Bewoners Laakkwartier schieten gedupeerden van gasexplosie te hulp

In Laakkwartier dreunt de knal nog steeds na. Door de gasexplosie aan de Jan van der Heijdenstraat raakte een aantal bewoners letterlijk alles kwijt. Gelukkig kunnen ze rekenen op hulp van de buren. Zo houdt Tatjana samen met een aantal buurtbewoners een crowdfundingsactie en gaat ze met kinderen uit de buurt langs de deuren.

Het doel was om in eerste instantie duizend euro op te halen, maar inmiddels is er al bijna vijf duizend binnen. Voor de gedupeerden willen de buurtbewoners tegoedbonnen kopen zodat ze zeker weten dat het geld goed terecht komt.

Het is niet het enige wat Laakkwartier doet. Zo haalt de zonnebankstudio geld op, zamelt de kringloopwinkel spullen in, verkoopt Damian armbandjes en op basisschool de Horizon wordt donderdag en vrijdag gecollecteerd.