Complete dossier vreugdevuren wordt toch openbaar

Het complete gemeentelijke dossier over de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp wordt toch openbaar gemaakt. Zodra de informatie wordt aangeleverd aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV), gaat het ook naar de gemeenteraad. Dat schrijft de burgemeester Pauline Krikke aan de gemeenteraad.

Vorige week donderdag ontstond in de raad een fors debat over de informatievoorziening. Krikke maakte dinsdagavond het veelbesproken convenant met de afspraken tussen gemeente, politie, veiligheidsregio en de bouwers openbaar. Maar vooral de oppositie wilde ook nog extra informatie, zoals de aanvullende afspraken die ieder jaar bovenop dat convenant werden gemaakt. Daarom praat een commissie van de raad woensdagmiddag weer over de kwestie.

Vlak voor dat debat, kondigt de burgemeester aan dat de raad dus alle informatie krijgt. De bedoeling is dat de informatie binnen twee weken kan worden aangeleverd. Volgens haar lost ze daarmee een belofte in die zij donderdag tijdens dat debat ook al deed, namelijk een brief schrijven over de informatievoorziening. Krikke noemt het belangrijk om het hele dossier openbaar te maken. Volgens haar wordt zo de raad goed geïnformeerd en kan de politiek ook ‘alles in samenhang zien’.

WhatsApp-gesprekken

Volgens de woordvoerder van Krikke gaat het een fors dossier dat vele jaren terug gaat in de tijd en dat bijvoorbeeld ook – voor zover nog aanwezig – ook mails en WhatsApp-gesprekken omvat. Krikke schrijft wel dat er twee versies komen: het dossier dat openbaar wordt gemaakt bevat geen persoonsgegevens. Wel kan de raad een versie met die gegevens vertrouwelijk inzien.

Foto: Kevin Samboe

