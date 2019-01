Geëvacueerde bewoners van twaalf appartementen in Jan van der Heijdenstraat terug naar huis

Een aantal bewoners van de Jan van der Heijdenstraat in Laak, waar afgelopen zondag een explosie plaatsvond, mag terug naar huis.

Het gaat om twaalf appartementen, waar de politie heeft het onderzoek afgerond en de gemeente de woningen veilig genoeg heeft bevonden om te bewonen. Wat uit het onderzoek is gekomen kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.

De brandweer zei eerder vooralsnog uit te gaan van een gasexplosie. In totaal werden 44 woningen ontruimd. 27 in de straat zelf, zeven in de Pasteurstraat en tien in de Zacharias Jansenstraat. De bewoners van de Pasteurstraat en de Zacharias Jansenstraat mochten eerder al naar huis.