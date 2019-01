Haagse gitarist bluft met niet bestaande band optreden bij elkaar

De band Three Weeks heeft woensdag hun eerste optreden in Café Foots. De band bestond nog niet eens op het moment dat, drie weken geleden, hun eerste optreden al werd geboekt. “Ik heb met mijn lamme kop toegezegd om te komen spelen, maar ik had nog helemaal geen band”, vertelt gitarist Roger Kool op Den Haag FM.

Tijdens een bezoek aan het café raakte Roger aan de praat over muziek met eigenaar Soesila Sewratan. Toen vroeg ze of Roger zin had om eens te komen spelen. “Mega”, antwoordde hij op het verzoek en hij werd ter plekke geboekt voor drie weken later, woensdag 30 januari. “Ik was het de volgende dag eigenlijk weer vergeten, tot een vriend me er weer aan herinnerde. Maar ik had geen band.” In drie weken tijd is er een band verzameld, die vernoemd is naar de duur van hun bestaan.

Of het een eenmalige gelegenheidsband zal zijn, wordt woensdagavond duidelijk. “Het is even kijken hoe het ons af gaat.” Three Weeks speelt vanaf 20.30 uur in muziekcafé Foots in de Reinkenstraat.

Foto: Café Foots (Facebook)

Luister hier naar het interview met Roger Kool op Den Haag FM.