Ruim 4.500 euro op de teller van crowdfundingsactie voor gedupeerden gasexplosie

De crowdfundingsactie voor de mensen die hun huizen zijn kwijtgeraakt dor de explosie aan de Jan van der Heijdenstraat gaat beter dan verwacht. Het initiële doel van duizend euro is ruimschoots overschreden en staat woensdagochtend op meer dan 4.500 euro.

“Dit hadden we niet verwacht”, vertelt inzamelaar Tatjana Simons op Den Haag FM. De duur van de actie is door het grote succes verlengd. “Ik heb het aflopen van de actie uitgesteld tot mei. Het is even kijken hoe lang hier beweging in zit.”

In eerste instantie wilde Tatjana geld ophalen voor de bewoners van de huizen die zijn ingestort, maar door het steeds groter wordende bedrag stelt ze het doel bij. “We willen nu in contact komen met de mensen die direct rondom het pand wonen om hen ook te kunnen helpen.”

Ondanks het feit dat het streefbedrag al ruimschoots verviervoudigd is, rust Tatjana niet op haar lauweren. “Samen met onze kinderen gaan we langs de deuren om te collecteren. De kinderen zijn ook heel enthousiast, en dat is heel mooi om te zien.” Uiteindelijk is het plan om van al het geld tegoedbonnen te kopen om de gedupeerden te helpen.

Luister hier naar het interview met Tatjana Simons op Den Haag FM.