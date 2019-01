Spuigasten over klimaatakkoord en kinderpardon

In het politieke radioprogramma Spuigasten wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het klimaatakkoord en het kinderpardon.

Het is deze woensdag een lange dag voor de coalitie. De Tweede Kamer debatteert over twee hoofdpijndossiers. Eerst staat de versoepeling van het kinderpardon op de agenda en direct daarna gaat het over het klimaatakkoord. Over beide onderwerpen liep afgelopen weken de spanning op. Vooral de onderhandelingen over het kinderpardon verliepen in crisissfeer. Maar op het laatste dossier werd alsnog een akkoord bereikt: een groep van 700 kinderen wordt opnieuw beoordeeld. Naar verwachting mag 90 procent van hen in Nederland blijven. Met hun ouders erbij gaat het in totaal om zo’n 1.300 mensen. Wat betekent dit nieuws voor Den Haag? De Haagse fractieleiders Frans de Graaf (VVD) en Martijn Balster (PvdA) zijn te gast in Spuigasten.

Ook het klimaatakkoord ligt politiek gevoelig. VVD-fractieleider Dijkhoff noemde een paar weken geleden in De Telegraaf de kans nihil dat het klimaatakkoord helemaal wordt uitgevoerd. Ook noemde hij coalitiegenoot Jetten (D66) een klimaatdrammer. Dijkhoff zei verder dat hij nog eerder het kabinet zou laten vallen dan dat hij de burgers voor de kosten van klimaatmaatregelen laat opdraaien. Europarlementiër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) beschouwt in Spuigasten het debat in de Tweede Kamer.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Spuigasten is de opvolger van het programma Nieuwslicht (van 2014 tot en met 2017 op Den Haag FM). Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.