Stichting Klep en Co is op zoek naar twee nieuwe paarden

Het begon met een paardje in de tuin en het is uitgegroeid tot een activiteiten centrum met ooit elf paarden. Stichting Klep en Co biedt kinderen uit de buurt een kans om paarden te verzorgen en te rijden. “We komen nu eigenlijk een paar paarden tekort”, vertelt voorzitter Jaap van Spronsen op Den Haag FM.

Ruim 30 kinderen uit de buurt van Wijkpark de Verademing komen wekelijks naar de doe-stal om met elkaar en de paarden bezig te zijn. Volgens Jaap zijn er veel kinderen in Den Haag die dol zijn op paarden, maar een lidmaatschap van een manege niet kunnen betalen. “Die komen al bijna 27 jaar bij ons.” Momenteel heeft de stichting zeven paarden, waarvan er een niet bereden kan worden. “Dat is Ferdy. Hij is al 34 jaar oud en zó lief. Hij is ons symbool.”

Ooit had de stichting elf paarden, maar de afgelopen twee jaar zijn er drie paarden overleden. “We zouden graag twee paardjes erbij willen, omdat we nu bijna te veel kinderen hebben voor het aantal dieren.”

‘Help Nederland Vooruit’

Klep en Co is genomineerd voor en geldprijs in de campagne van de ING. Daarbij kunnen lokale initiatieven vijfduizend euro winnen. “Daar zouden we ongeveer twee paarden van kunnen kopen. Dat zou geweldig zijn.” De stichting kan zelf 10.000 euro winnen, mochten ze de meeste stemmen van het hele land krijgen. Stemmen kan via deze website.

Luister hier naar het interview met Jaap van Spronsen op Den Haag FM.