Voormalig eSporter ADO Den Haag krijgt 120 uur taakstraf voor zedendelict

Mitchel D.,voormalig eSporter van ADO Den Haag, is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf voor ontucht met een meisje van veertien jaar. in 2013. D. was toen negentien.

De rechtbank legde eerder een werkstraf van tachtig uur op. D. was hier tegen in hoger beroep gegaan, omdat hij niet het stempel zedendelinquent wilde. Volgens het hof is het bewezen dat D. seks had met een meisje dat toen jonger was dan zestien jaar. Ook heeft D. haar “bewogen tot seksuele handelingen voor Skype”, volgens het hof. Naast de straf moet D. het meisje ook een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.

Mitchel D. werd twee weken geleden op staande voet ontslagen door ADO Den Haag naar aanleiding van de affaire. De club sprak van “vertrouwensbreuk”. D. was sinds 2017 in dienst bij ADO als eSporter. Hij speelde in een professionele competitie met zeventien andere gamers het voetbalspel FIFA.

Foto: ADO Den Haag