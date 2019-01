Andersomdag: schaatsers rijden rechtsom op De Uithof

Met je andere hand schrijven of je naam achterstevoren uitspreken: donderdag is Andersomdag. Bij de schaatsbaan van de Uithof werd daarom tegen de richting in geschaatst. “Dat is nog lastiger dan het eruitziet”, vertelt schaatstrainer Ben van Hagen op Den Haag FM.

Schaatsers mochten donderdagochtend van 07.30 uur tot 08.45 uur rondjes met de klok mee rijden. “Dat is eigenlijk een hele goede oefening”, legt Ben uit. “Wanneer je een bocht naar rechts maakt, moet je met het linkerbeen over het andere been stappen. Dat zit helemaal niet in je systeem als wedstrijdschaatser.”

Een van de theorieën over waarom er normaal linksom wordt geschaatst is waarschijnlijk omdat de meeste mensen rechtshandig, of beter gezegd, rechtsbenig zijn. “In een bocht moet je met je buitenste been het hardst afzetten. Daarom gaan we linksom”, legt een van de aanwezige schaatsers uit.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger op Den Haag FM.