Eigenaresse café Foots eist bij rechter dat boetes van tafel worden geveegd

De strijd rondom de geluidsoverlast bij café Foots aan de Reinkenstraat is nog steeds niet voorbij. Donderdag vocht eigenaresse Sousila Sewratan de door de gemeente opgelegde boetes van bij elkaar opgeteld 10.000 euro aan bij de rechtbank.

De ellende voor de kroegbaas begon zo’n anderhalf jaar geleden met de komst van nieuwe bovenburen, die hun beklag deden over geluidsoverlast. De wekelijkse muziekavond in Foots zou volgens hen voor teveel geluidsoverlast zorgen. De omgevingsdienst Haaglanden heeft vervolgens binnen een week tijd twee keer te hoge geluidswaarden gemeten. Per keer resulteerde dat in een boete van 3.000 euro, plus daar bovenop nog een strafbeschikking van 4.000 euro. Eindstand: Soesila ging voor 10.000 euro het schip in.

Maar naar eigen zeggen is Soesila na de eerste meting nooit op de hoogte gesteld dat zij in overtreding was. Iets wat de advocaat van de gemeente ook toegaf tijdens de zitting. Zodoende vindt zij het onterecht dat ze in één keer twee boetes binnenkreeg. Ook trekt ze de manier waarop er gemeten is in twijfel. Sewratan eist dan ook dat de boetes van tafel worden geveegd.

Bovenburen

Tegelijkertijd geeft de ondernemer toe dat de muziek in haar café te hard heeft gestaan. Ze claimt niet te hebben geweten dat het pand boven haar kroeg, dat drie jaar leegstond, destijds weer bewoond werd. Zodoende had ze geen idee dat ze iemand tot last was. Soesila baalt dan ook dat de bovenburen haar daarover nooit hebben ingelicht. “Als ze naar beneden waren gekomen, hadden we samen tot een oplossing kunnen komen.” Inmiddels zijn de bovenburen verhuisd en staat de kroeg te koop.

De rechter doet binnen zes weken uitspraak. De gemeente wil niet inhoudelijk reageren zo lang de zaak nog onder de rechter is.