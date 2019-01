Geliefd ADO-supporter Harm Huttinga overleden

Meer in

De bekende ADO Den Haag-supporter Harm Huttinga is overleden. De 65-jarige Huttinga is donderdag aan het begin van de middag in het bijzijn van zijn vrouw overleden. Sinds begin 2018 kampte hij met alvleesklierkanker.

Huttinga ging meer dan vijftig jaar naar zijn “tweede liefde” ADO toe. Zijn laatste wedstrijd in het Cars Jeans Stadion was het 2-2 gelijkspel tegen Feyenoord vlak voor de winterstop. “Ik heb geen kracht meer om naar het stadion te gaan”, verklaarde hij begin januari, toen hij de mededeling kreeg dat hij uitbehandeld was.

Kort nadat bekend werd dat Huttinga alvleesklierkanker had werd een kaartenactie opgestart. Ook hing er wekelijks een spandoek in het stadion om de ADO-supporter een hart onder de riem te steken.

Foto: Adofans.nl, nabewerking Omroep West