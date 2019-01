Kijk uit! Het is glad op de weg

Het is donderdag glad op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Ook moeten automobilisten deze ochtend hun ruiten krabben.

Het is vooral glad in de straten. Donderdagochtend vriest het 1 tot 2 graden. De gladheid zal in de loop van de ochtend verdwijnen. Verschillende gemeenten in onze regio hebben op de snelwegen en fietsroutes gestrooid.