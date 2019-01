WINACTIE: Gratis naar Son Mieux op vrijdag 8 februari in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Son Mieux op vrijdag 8 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Ze hebben ons lang laten wachten, maar in 2019 is het eindelijk zover. Son Mieux komt met hun debuutplaat en daar hoort natuurlijk een héél groot feest bij. De Haagse trots, onder aanvoering van Camiel Meiresonne, gaat al vanaf het begin van zijn carrière als een speer. Zo speelde de groep op festivals als Where The Wild Things Are en Paaspop en verzorgde ze het voorprogramma van onder andere DI-RECT, The Brahms en HAEVN. Met ‘Feels’, ‘Easy’ en ‘Even’ scoorde Son Mieux bovendien een paar flinke hits en ‘Everday’ werd in december nog verkozen tot de Haagse Song van het Jaar 2018.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor Son Mieux op vrijdag 8 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij met een vriend of vriendin op vrijdag 8 februari naar Son Mieux in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen