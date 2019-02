Aaike van Oord te gast in Mediamix op Den Haag FM

In het programma Mediamix op Den Haag FM is zondagavond wetenschapscommunicator Aaike van Oord te gast.

Van Oord heeft jaren lang als programmamanager gewerkt voor het Museon. Sinds vorig jaar is hij als zelfstandig ondernemer verder gegaan als adviseur op het gebied van de wetenschapscommunicatie. We gaan met Van Aaike in gesprek over zijn activiteiten toen en nu. Verder zoomen we in op de wetenschapscommunicatie. Wat is dat precies en wat heeft de burger er aan.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.