Fanclub Hijs Den Haag maakt zich op voor ijshockey bekerfinale

De Haagse ijshockeyclub Hijs Hokij speelt zondag in eigen huis de bekerfinale van IJshockey Nederland. Vorig jaar won Hijs Hokij de beker door de Flyers uit Heerenveen met 7-3 te verslaan.

“Dit jaar gaat het wel wat dichter bij elkaar liggen, vermoed ik”, vertelt bestuurslid Patrick de Vries van de Fanclub Hijs Den Haag op Den Haag FM. De tegenstander die de Haagse club zondag zal ontvangen bij De Buitenhof is de club AHOUD Devils uit Nijmegen. “Ik schat ze in als een goede kanshebber, maar als Den Haag het spel kan brengen zoals ze in de halve finale lieten zien, dan kan de beker net zo goed hier blijven.”

Tijdens het vorige seizoen werd de Haagse club ook nog eens kampioen in de BeNe League, de competitie die Nederland en België delen. “Maar de beker heeft toch het meest prestige”. De wedstrijd om de beker wordt zondag om 17.00 uur gespeeld bij De Uithof, maar de kaarten zijn al uitverkocht.

Foto: KjeltVl (wikipedia)

Luister hier naar het interview Patrick de Vries op Den Haag FM.