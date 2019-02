Fysiek beperkte breakdancer van wereldniveau staat in Haags theater

De Nederlandse breakdancer Redouan Ait Chitt tourt over de hele wereld om zijn danskunsten te vertonen. Redouan, is niet de gemiddelde breakdancer, want hij geboren is met een aantal afwijkingen aan zijn ledematen. Vanaf vrijdag staat hij met zijn voorstelling genaamd ‘Redo’ drie dagen op rij in het Korzo Theather in de Prinsestraat.

Redouan heeft een korte rechterarm zonder elleboog, een korter rechterbeen en mist hij een aantal vingers en een rechterheup. “Daarom heb ik een geheel eigen techniek moeten ontwikkelen.”

Het begon allemaal toen hij veertien jaar oud was en voor het eerst in aanraking kwam met breakdance. “Ik was meteen verkocht. Het ziet er zo stoer uit en de muziek sprak me meteen aan”, vertelt Redouan op Den Haag FM.

‘Redo’

In zijn show 'Redo' laat hij zijn reis naar de top van de internationale danswereld zien. "Het is en dansvoorstelling over onuitputtelijke wilskracht en ijzeren discipline." Van vrijdag tot en met zondag speelt hij de voorstelling in het Korzo Theater als onderdeel van het festival Cadans.

Luister hier naar het interview met Redouan Ait Chitt op Den Haag FM.