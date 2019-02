GroenLinks wil gratis bomen uitdelen aan bewoners en verenigingen

De Haagse fractie van GroenLinks wil met het initiatief ‘Bomen maken de Stad’ iedere Hagenaar en (sport)vereniging een gratis boom aanbieden. Met dit voorstel komt er via een subsidieregeling een miljoen euro beschikbaar waarmee bewoners, VVE’s, (sport)verenigingen en bedrijven gratis een boom van de gemeente kunnen krijgen.

De partij speelt hiermee in op verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat een groene stad veel voordelen biedt. “Bomen dragen bij aan het koeler maken van onze stad”, zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns(foto). “Bomen en ander groen vangen veel regenwater op en dat helpt omdat het steeds vaker en meer regent in de stad.” Daarnaast verbeteren bomen de luchtkwaliteit en verminderen ze geluidshinder.

Maar extra bomen planten in de openbare ruimte is lastig doordat de openbare ruimte gedeeld moet worden met riolering, stoepen, fietsvoorzieningen en afvalcontainers. “Daarom willen we samen met bewoners op zoek naar plek voor bomen op terreinen die niet van de gemeente zijn”, aldus Kapteijns. “Bewoners hebben de afgelopen jaren laten zien dat ze zeer betrokken zijn bij het groener maken van de stad en daar krijgen ze nu een boom voor terug.” Het GroenLinks-plan moet nog worden besproken in de gemeenteraad, maar als dat voorspoedig gaat kunnen de eerste bomen nog dit jaar geplant worden.