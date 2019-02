Haagse Noa blaast dansjury televisieprogramma DanceSing omver

De Haagse Noa van Dorst is door naar de bootcamp-ronde van de talentenjacht DanceSing. Bij het SBS-programma doen deelnemers twee audities: een voor dans en een voor zang. “Ik doe mee omdat ik niet een achtergronddanser wil zijn, maar echt een artiest”, vertelt Noa op Den Haag FM.

Het was enorm spannend voor Noa of ze door mocht maar de volgende ronde van het televisieprogramma. Het deel van de jury dat zich over de dans ontfermt was enorm te spreken over haar dansprestatie.

Maar het andere deel van de jury dat over de zang gaat vond haar zang overmaats en stond op het punt haar naar huis te sturen. Op dat moment greep de dansjury in en drukte op de ‘golden buzzer’. “Daarom mocht ik meteen door naar de bootcamp-ronde.”

Ook al wint Noa het programma misschien niet, is ze enorm blij om de kans te krijgen meer te leren. “Ik heb hierdoor zo veel leuke mensen ontmoet. Die connecties die je maakt zijn sowieso goed.” Het hele optreden van Noa is te bekijken via deze link.

Luister hier naar het interview met Noa van Dorst op Den Haag FM.