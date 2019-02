Negen maanden cel geëist tegen Haagse rapper Mula B

Meer in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden geëist tegen de Haagse rapper Mula B vanwege verboden wapenbezit.

De rapper werd afgelopen oktober bij een preventieve actie aangehouden voor het bezit van een vuurwapen. In zijn auto trof de politie ook vijfduizend euro aan contant geld aan.

De officier van justitie rekent het de verdachte aan dat hij het verheerlijken van vuurwapens in stand houdt. “Als je verdachte googelt dan kom je uit op of videoclips waarin gezwaaid wordt met wapens of een poster van verdachte waarop hij staat afgebeeld met een mitrailleur”, aldus de officier van justitie.