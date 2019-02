Paspoort aanvragen kan straks alleen nog maar op stadhuis en in Escamp

Wie vanaf 1 juli een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs wil aanvragen of afhalen, kan niet meer terecht bij stadsdeelkantoren Segbroek, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Haagse Hout, Scheveningen en Loosduinen. De komende maanden wordt het aanvragen en afhalen van producten stapsgewijs verplaatst naar de grote stadsdeelkantoren Centrum in het stadhuis en Escamp aan de Leyweg.

Recent werd bekend dat de gemeente de dienstverlening in de stadsdeelkantoren gaat beperken, omdat reisdocumenten, zoals een paspoort, veel langer geldig zijn: tien jaar in plaats van vijf. Wethouder Rachid Guernaoui (Dienstverlening) denkt dat dit ertoe leidt dat er veertig procent minder mensen naar de stadsdeelkantoren gaat komen. “Het is hierdoor niet meer efficiënt en effectief is om de beschikbare arbeidscapaciteit over acht stadsdeelkantoren in te zetten”, schrijft hij aan de gemeenteraad.

Vanaf vrijdag 1 februari werken de zes kleinere stadsdeelkantoren (Segbroek, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Haagse Hout, Scheveningen en Loosduinen) volledig op afspraak. De baliediensten van de gemeente worden vanaf 1 juli volledig geconcentreerd op het Stadhuis en stadsdeelkantoor Escamp. Na 1 juli blijft op deze zes stadsdeelkantoren een informatie-medewerker werkzaam die bezoekers verder helpt, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak en het invullen van formulieren.

Contante betalingen

Om de digitaal minder vaardige inwoners tegemoet te komen, kan er vanaf 1 juli op stadskantoor Escamp ook met contant geld worden betaald. “Sommige inwoners vinden het lastig om met een pinpas te betalen. Dat hoeven niet per se ouderen te zijn. Het gebeurt ook dat mensen om wat voor reden dan ook geen pinpas hebben.”, zegt wethouder Guernaoui.

Foto: Gemeente Den Haag