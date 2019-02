PvdA, SP en HSP eisen opheldering over onderhoud gasleidingen in Laak

Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA wil antwoorden op de vraag wat de oorzaak is geweest van de explosie op de Jan van der Heijdenstraat afgelopen zondag. Verhalen over dat het een gasexplosie was doen al tijden de ronde. Daarom heeft hij samen met de SP en de Haagse Stadspartij vragen gesteld aan het stadsbestuur.

De explosie in de Jan van der Heijdenstraat houdt de gemoederen nog bezig. Afgelopen zondag zorgde een gigantische knal ervoor dat meerdere huizen instortten of onbewoonbaar werden. Bewoners in de buurt zouden vrezen dat hun gasinstallaties niet veilig zijn. “Ik ben geen expert, maar we zien wel vaker dat onderhoud aan woningen tekort schiet. Er wordt geregeld een loopje genomen met de regels voor fatsoenlijk wonen.”

Onderhoud aan woningen wordt geregeld tussen de huurder en de verhuurder, maar de gemeente houdt daar een oogje in het zeil. Ook dat is waarom de partijen duidelijkheid willen over de toedracht van de ramp. “Laten we hopen dat het niet heeft geleden aan achterstallig onderhoud en dat alle voorzorgmaatregelen genomen werden.”

Luister hier naar het interview met Marijn Balster op Den Haag FM.