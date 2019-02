Stichting Sleutelen met Jongeren geeft probleemjeugd een tweede kans

Stichting Sleutelen met Jongeren biedt een dagbesteding voor Haagse probleemjongeren door op de Binckhorst samen aan auto’s te sleutelen. Djela en Dennis Maduro willen op deze manier jongeren die niet naar school gaan of uit de jeugddetentie komen een tweede kans geven.

De jongeren leren niet alleen sleutelen aan motorvoertuigen, maar ze leren ook om beter om te gaan met verantwoordelijkheden “Ze leren over sociale vaardigheden zoals omgaan met klanten en collega’s, maar ook basale dingen zoals op tijd komen”, vertelt de projectmanager Djela op Den Haag FM.

Op deze manier wil de stichting de jongeren een tweede kans geven op een goede toekomst. “Ook al hebben ze misschien iets naars uitgehaald, het zijn vaak gewoon goeie gasten.” Vanuit de stichting is er ook een doorgroeimogelijkheid om een ROC-opleiding te doen tot monteur.

Help Nederland Vooruit

Sleutelen met Jongeren is genomineerd in campagne ‘Help Nederland Vooruit’ waarbij ze kans maken op 5.000 of 10.000 euro. “Als we een prijs winnen zouden we graag eens met de jongens de stad uit gaan om een weekendje te survivallen. Dat zou ze goed doen.” Stemmen kan via deze website.

Luister hier naar het interview met Djela Maduro op Den Haag FM.