Topscorer El Khayati maakt seizoen af bij ADO

Clubtopscorer Nasser el Khayati speelt ook komend half jaar voor ADO Den Haag. De transferdeadline verstreek om 00.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag en geen club had concrete interesse in de middenvelder die een contract tot 2021 heeft.

Wel zag ADO Bas en Nick Kuipers vertrekken. Nick Kuipers maakt voor een half jaar de overstap naar FC Emmen. De verdediger gaat op huurbasis spelen voor de Drentse club. Op het trainingskamp in Turkije werd bekend dat Bas Kuipers een contract had getekend bij FC Viitorul Constanta.

Ook werd er aan verdediger Wilfried Kanon getrokken. Voor de speler van Ivoorkust is altijd interesse, maar die interesse werd niet omgezet in daden. ADO haalde geen vervangers voor de vertrokken spelers.

Foto: Richard Mulder