Zanger Johnny Lion (77) van Jumping Jewels overleden

De in Den Haag geboren zanger Johnny Lion is overleden. Dat meldt Rob de Nijs op Facebook.

“Vanavond kwam het trieste bericht dat John na een periode van ziekte is komen te overlijden. R.I.P John”, zo is te lezen op de Facebookpagina van Rob de Nijs. Johnny Lion is het pseudoniem van John van Leeuwarden. Hij is in 1941 geboren in Den Haag. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw woonde hij in Breda.

In 1959 formeerde hij met een aantal schoolvrienden de brand Johnny en his Jewels, later omgedoopt naar The Jumping Jewels. Deze groep scoorde een nummer 1 hit met Wheels. In 1965 ging Johnny solo met Nederlandstalige muziek. Hij scoorde meteen een grote hit met Sophietje.

Johnny van Leeuwarden is 77 jaar geworden.

Foto: Winfried / Walta Anefo (Wikipedia)