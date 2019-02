Zondag in Kunstlicht: ‘Haagse Kopjes’, Hipster/Muslim’ en ‘Caligula’

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan de foto-exposities ‘Haagse Kopjes’ en ‘Hipster/Muslim’, en aan de theatervoorstelling ‘Caligula’ (foto).

Sophie Daalman fotografeerde een aantal vaste gasten van de beroemde Haagse ijssalon Florencia. Haar serie ‘Haagse Kopjes’ is niet alleen een eerbetoon aan de klanten maar ook aan de eigenaren, de familie Talamini. Kunstlicht spreekt met de fotografe.

Hipster of Moslim?

In het fotoproject ‘Hipster/Muslim’ vlakbij station Hollands Spoor zit achter elke baard een eigen identiteit. De buitententoonstelling bestaat uit een fotoserie van drie duo’s, die met elkaar van kleding ruilen. In Kunstlicht licht initiatiefnemer Shirin Mirachor van kunstenaarsplatform Get Me het project toe.

Theater Utrecht brengt de theaterhit ‘Caligula’ (Albert Camus) van regisseur Thibaut Delpeut naar de grote zaal van de schouwburg. Martijn Nieuwerf speelt Caligula’s tegenvoeter Cherea in dit bizarre toneelstuk. Nieuwerf werd in 2014 voor die rol onderscheiden met de Arlecchino. Nu speelt hij dezelfde rol opnieuw. Vrijdag 8 februari is hij te zien in de Koninklijke Schouwburg. Kunstlicht gaat met hem in gesprek.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander en agendatips. Samenstelling en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Roel van Berckelaer