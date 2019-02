D66-Europarlementariër Gerbrandy over ‘gele hesjes’: “Onbegrijpelijke beweging”

ADO start met keeper Swinkels, Kishna voor het eerst op de bank

Doelman Robert Swinkels start zondagmiddag in de basis bij ADO Den Haag, hij keert terug na een schorsing. Linksbuiten Ricardo Kishna(foto) staat voor het eerst sinds zestien maanden weer op het wedstrijdformulier na een blessure.

De 24-jarige Kishna raakte in september 2017 zwaar geblesseerd in een wedstrijd tegen Ajax. Hij was toen net op huurbasis overgekomen van Lazio Roma. Dit jaar huurt ADO hem opnieuw van de Italiaanse club. Afgelopen dinsdag speelde Kishna voor het eerst een half uur mee met het tweede elftal.

ADO Den Haag speelt zondagmiddag thuis in het Cars Jeans Stadion tegen Heracles Almelo. De wedstrijd begint om 16.45 uur. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.