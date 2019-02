D66-Europarlementariër Gerbrandy over ‘gele hesjes’: “Onbegrijpelijke beweging”

De Haagse D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heeft geen idee wat de agenda is van de ‘gele hesjes’-beweging. Dat zei hij zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Maastricht vormde deze zaterdag het decor voor een internationale demonstratie van actievoerders in gele hesjes. Voor Maastricht is gekozen omdat daar in 1992 de Europese Monetaire Unie is gesmeed door het tekenen van het Verdrag van Maastricht. De ‘gele hesjes’ demonstreren tegen Europa, maar ook tegen een heel scala aan pijnpunten waar gewone mensen – in de visie van de gele hesjes – last van hebben.

Gerbrandy zei in het radioprogramma: “Het is mij een raadsel wat de agenda van de gele hesjes is. Ik vind dat er heel veel aandacht is voor een handjevol mensen dat demonstreert en onderling totaal oneens is waarvoor of waartegen ze demonstreren, dus ik vind het een beetje een onbegrijpelijke beweging. Je moet zeker oog hebben voor bepaalde ontwikkelingen, zoals onvrede onder de bevolking, maar het mag ook wel wat concreter en niet alle kanten opvliegen.”

De D66’er zag de demonstratie van vandaag wel als een kans om in gesprek te gaan met de ‘gele hesjes’. Gerbrandy: “Dat gebeurt natuurlijk ook. Ik denk dat politici tegenwoordig oneindiger veel toegankelijker zijn dan vroeger. Ben het altijd totaal oneens met het beeld dat de politiek geen gevoel meer zou hebben voor de maatschappij. Politici zijn niet meer mensen in ivoren torens, ze zitten zelf volop in die samenleving en met alle sociale media heb je zo verschrikkelijk veel contact met mensen – naast het directe contact. Dus ik denk niet dat de gele hesjes-beweging daar iets aan toevoegt.”