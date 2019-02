Haagse D66-Europarlementariër vindt klimaatspijbelen “symbolisch wel mooi”

De Haagse D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy vindt “symbolisch wel mooi” dat een groep scholieren van plan is om aanstaande donderdag te spijbelen voor een strenger klimaatbeleid. Verder vond hij dat de ministers Slob (ChristenUnie) en Wiebes (VVD) “droogstoppelig” hebben gereageerd op het initiatief van de scholieren. Dat zei de klimaatspecialist van D66 in Europa zaterdagochtend in het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Deze week zei minister Slob van Onderwijs dat het heel goed is als leerlingen zich actief betrokken voelen bij het klimaat en dat ze daarvoor de straat op gaan. Maar hij wil wel dat ze dat in het weekend doen, dus niet op een schooldag. Slob: “Onderwijs is onderwijs en aan spijbelen gaan we geen ruimte bieden.”

Gerbrandy vertelde in het politieke radioprogramma dat bij hem thuis dit onderwerp “extra op de voet wordt gevolgd”, want twee van zijn drie kinderen zitten op het Dalton, de school die het initiatief nam voor de klimaatmars op het Malieveld in Den Haag. “Ik vind het hartstikke mooi. Wij willen jongeren die maatschappelijk geëngageerd zijn. Die willen iets doen en natuurlijk doen ze dat niet op een zaterdag- of zondagmiddag. Dit is een schreeuw van de jongeren aan de huidige generatie die het voor het zeggen heeft”, zei de D66’er. “Ik vind het symbolisch wel mooi dat kinderen zeggen: wij gaan spijbelen voor het klimaat.”

VVD-minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat had deze week geen goed woord over voor kinderen die van school wegblijven om aandacht te vragen voor het klimaat. Hij zei dat kinderen meer op school leren, dan op het Malieveld. Gerbrandy was het daar niet mee eens: “Als je een keer naar de tandarts moet, mis je ook een les. Zo erg is dat niet. Ik vind het fantastisch dat jongeren de politiek tot de orde roepen.”

“Ik denk dat het veel belangrijker is dat de politiek hier niet droogstoppelig op reageert van ‘foei kinderen, ga lekker op school zitten’. Nee, kijk eens naar de inhoudelijke boodschap van die kinderen en neem klimaatverandering serieus. En ga met die kinderen in gesprek”, aldus Gerbrandy.

De organisatie van de klimaatmars hoopt op 7 februari rond de 3.000 scholieren naar het Malieveld in Den Haag te krijgen om actie te voeren voor een strenger klimaatbeleid.

Luister hier naar het interview met Gerben-Jan Gerbrandy op Den Haag FM.