WINACTIE: Gratis naar Son Mieux op vrijdag 8 februari in het Paard

Testrit geslaagd, intercity mag voortaan 160 kilometer per uur

Meer in

De nachtelijke testrit met een snellere intercity tussen Groningen en Den Haag Centraal is geslaagd. De trein behaalde op de Hanzelijn tussen Zwolle en Almere en snelheid van meer dan 160 kilometer per uur en sloeg op het hele traject de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal over.

De trein vertrok om 00.02 uur uit Groningen en kwam zoals gepland om 02.23 uur aan op Den Haag Centraal. De supersnelle intercity vertrok direct na aankomst weer voor de terugreis naar Groningen. Toen waren de meesten van de ongeveer honderd testreizigers al wel uitgestapt.

Het testtraject tussen Groningen en Den Haag dient als voorbeeld voor meer snelle treinen. Het doel is om binnen enkele jaren snellere treinen in te zetten tussen Groningen en de Randstad.

Foto: Daan de Ligt