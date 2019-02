VVD en PvdA botsen over service Haagse stadsdeelkantoren

De Haagse fractievoorzitters Frans de Graaf (VVD) en Martijn Balster (PvdA) botsten zaterdagochtend over de dienstverlening van de Haagse stadsdeelkantoren. De politici waren te gast in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Onlangs werd bekend dat de gemeente Den Haag de dienstverlening in de stadsdeelkantoren gaat beperken, omdat reisdocumenten, zoals een paspoort, veel langer geldig zijn: tien jaar in plaats van vijf. Wie vanaf 1 juli een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs wil aanvragen of afhalen, kan niet meer terecht bij stadsdeelkantoren Segbroek, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Haagse Hout, Scheveningen en Loosduinen. De komende maanden wordt het aanvragen en afhalen van producten stapsgewijs verplaatst naar de grote stadsdeelkantoren Centrum in het stadhuis en Escamp aan de Leyweg.

Vanaf vrijdag 1 februari werken de zes kleinere stadsdeelkantoren (Segbroek, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Haagse Hout, Scheveningen en Loosduinen) volledig op afspraak. De baliediensten van de gemeente worden vanaf 1 juli volledig geconcentreerd op het stadhuis en stadsdeelkantoor Escamp. Na 1 juli blijft op deze zes stadsdeelkantoren een informatie-medewerker werkzaam die bezoekers verder helpt, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak en het invullen van formulieren.

VVD’er De Graaf: “Ik vind dat je als gemeenteraad voortdurend moet kijken hoe je de dienstverlening voor de inwoners van Den Haag kunt verlenen. De stadsdeelkantoren blijven gewoon open. De wijziging is dat je er alleen nog op afspraak kunt komen.”

Volgens PvdA’er Balster klopte daar niets van. “Vanaf 1 juli kan je er geen paspoort of rijbewijs meer aanvragen. Dat is het besluit dat het college heeft genomen. Dat neemt ze, omdat ze 12 miljoen euro heeft bezuinigd op de gemeentelijke dienstverlening.”

De Graaf kaatste de bal terug: “Nu moet u even eerlijk zijn. We hebben een wijziging gehad dat een paspoort tien jaar geldig is. Daar heeft het college in februari van vorig jaar van gezegd – dat was wethouder Baldewsingh, die lid is van uw partij – dat daardoor het aantal bezoekers met tachtig procent en dat het consequenties zou hebben voor de service in de stadsdeelkantoren.”

Balster: “Dat begrijpen we allemaal. Maar dat is nog iets anders dan het besluit nemen dat je voor je rijbewijs en paspoort niet meer in het stadsdeelkantoor terecht kan.”