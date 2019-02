Haagse straatdichter Sjaak Kroes komt met eerste bundel

De Haagse straatdichter Sjaak Kroes komt met zijn eerste dichtbundel ‘Liefjes van een Straatdichter’. Het boek vol liefdesgedichten is bijna honderd bladzijden dik en ligt nu in de boekhandel.

De 31-jarige Kroes is in de Haagse binnenstad een bekend gezicht met ‘De Woordenwisseling‘, een fiets met typemachine waar hij gedichten op tikt. In de stad zit hij vaak bij de Lange Poten of de Passage. ’s Zomers maakt hij zonnige gedichten vanaf de Scheveningse boulevard of in de duinen van Kijkduin.

Afgelopen zondag reed Sjaak met zijn dichtfiets door de binnenstad om zijn boeken te verkopen. ‘De bundel is bedoeld als cadeautje. Met prachtige illustraties en gedichten over herkenbare situaties’, aldus een trotse Sjaak Kroes.

Foto: Sjaak Kroes(Facebook)

Luister hier naar een interview met Sjaak Kroes op Den Haag FM.