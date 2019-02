Raadslid Frans Hoynck(50Plus) door fietsers in sloot gegooid in Wateringse Veld

Raadslid Frans Hoynck van Papendrecht van 50Plus is zaterdagavond door een groep fietsers in de sloot gegooid. Dat meldt hij zelf op Twitter.

Hoynck van Papendrecht was naar eigen zeggen zijn kat aan het uitlaten toen hij een groep fietsers blikjes zag weggooien aan de waterkant. Toen Frans de fietsers uitschold werd hij door het groepje de sloot aan de Bostonsingel in Wateringse Veld ingeduwd.

Het 50Plus-raadslid gaat pas op vrijdag 15 februari aangifte doen. Hij noemt het op Twitter “Bizar” dat hij pas over twee weken aangifte kan doen omdat er dan pas plek is op het bureau aan de Berensteinlaan. “goed om dat gebrek aan politiële urgentie zelf eens mee te maken”, aldus Frans.

Typisch weer, als het gaat om aangifte doen via 0900 – 8844:

– waarom (blokkade en vervanging van m'n kaarten):

– heeft u misschien wat gedronken (jazeker, een dubbele Whiskey)

– een pen bij de hand, want uw aangifte afspraak kan niet per e-mail of schriftelijk worden bevestigd!

